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La modernizzazione del laboratorio rafforza l'impegno a lungo termine nella bioanalisi degli elementi di QPS Holdings, LLC

QPS Holdings, LLC (QPS) oggi ha annunciato un significativo rinnovamento della sua infrastruttura di bioanalisi degli elementi grazie all'acquisizione di due sistemi di spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS) di PerkinElmer NexION ® 2200 da aggiungere ai suoi laboratori nei Paesi Bassi. I nuovi strumenti sostituiranno i due sistemi Agilent 7700 ICP-MS attualmente attivi nel reparto di bioanalisi. La piattaforma NexION ® 2200 è stata scelta per supportare l'analisi accurata degli oligoelementi, la gestione efficace di interferenze analitiche, le prestazioni affidabili con matrici di campioni impegnativi e attività di laboratorio efficienti.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260831625007/it/

Daniel Schulz-Jander, QPS Senior Director, Bioanalysis

Daniel Schulz-Jander, QPS Senior Director, Bioanalysis

L'investimento fa parte di un aggiornamento più ampio e di un programma di rinnovamento incentrato sul mantenimento di apparecchiature di spettrometria di massa sostenibile in tutti i laboratori QPS a livello globale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

QPS:
Nome: Gabrielle Pastore
Telefono: 1-302-635-4290
Email: Gabrielle.Pastore@QPS.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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