La Future Health Challenge premia con 300.000 dollari le soluzioni per la diagnosi precoce e il monitoraggio della salute mondiale, in occasione dell'Assemblea mondiale della sanità

Tre team globali ideatori di soluzioni per la diagnosi precoce e il monitoraggio in tempo reale della salute pubblica si sono aggiudicati un totale di 300.000 dollari in occasione della 79a Assemblea mondiale della sanità.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260522879470/it/

Contatto per le domande dei media media@futurehealthinitiative.ae





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire