La Coppa del Mondo FIFA 2026 fa esplodere i viaggi aziendali in Canada e negli USA

Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale di gestione delle spese e dei viaggi aziendali basata sull'IA, ha rilasciato oggi i dati annuali che rivelano come le imprese globali stiano puntando con forza ai prossimi Mondiali di Calcio 2026, con un aumento delle prenotazioni di hotel e voli per viaggi aziendali nelle città che ospitano le partite dei Mondiali pari al 46% negli Stati Uniti e a uno straordinario 295% in Canada.

I dati di Navan rivelano che sono triplicate le prenotazioni di viaggi per affari in Canada e le tariffe degli alberghi statunitensi sono aumentate del 30%, mentre le aziende globali puntano alle attività di divertimento per i clienti

“Mentre attualmente le notizie annunciano cifre del turismo inferiori alle aspettative e un calo delle prenotazioni alberghiere per viaggi di piacere, i nostri dati aziendali ci rivelano una realtà diversa”, ha affermato Dane Molter, SVP, Navan Group Travel Marketplace.

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