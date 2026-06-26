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La Conferenza Utenti Esri 2026 si concentrerà sulla creazione di un mondo più intelligente con i GIS

Esri , il leader globale nella tecnologia dei sistemi informativi geografici (GIS), oggi ha annunciato i relatori e il tema della Conferenza Utenti Esri 2026.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

media.help@esri.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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