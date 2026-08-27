Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

L'83% dei consumatori cinesi utilizza il "quick commerce", offrendo uno sguardo nel futuro degli acquisti di alimentari

Il prossimo importante cambiamento nel commercio al dettaglio potrebbe non verificarsi sugli scaffali. Sta avvenendo piuttosto nel cestino della spesa di tutti i giorni, dove velocità, comodità e acquisti di rifornimento stanno cambiando il modo di fare shopping dei consumatori. Il commercio rapido sta emergendo come volano della crescita della spesa di alimentari, secondo NIQ (NYSE: NIQ), azienda leader di consumer intelligence.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260824762248/it/

Asia is leading the quick commerce revolution, with adoption rates of 83% in China and 82% in India.

Asia is leading the quick commerce revolution, with adoption rates of 83% in China and 82% in India.

Il rapporto globale di NIQ, The Commerce Revolution: Where East Meets West (La rivoluzione del commercio: dove Oriente incontra Occidente), indica che la modalità di consegna ultra-rapida è già comune in alcune regioni dell'Asia, offrendo un'anteprima della probabile evoluzione del commercio a livello globale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Julia Mayer, julia.mayer@nielseniq.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...