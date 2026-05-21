Klarna lancia l'app Shopping Search basata sull'AI in ChatGPT

Klarna, banca digitale globale e fornitore di pagamenti flessibili, oggi ha lanciato l'app Klarna Shopping Search in ChatGPT, portando la scoperta del prodotto in tempo reale direttamente nella conversazione.

The Klarna Shopping Search app is live in ChatGPT

Il lancio giunge in un momento in cui la ricerca dei prodotti potenziata dall'intelligenza artificiale sta trasformando la rivendita online: nel periodo delle feste natalizie 2025, il traffico dalle piattaforme di AI ai siti di rivendita online è aumentato di quasi il 700% , con un indice di conversione superiore al 31% tra quei consumatori.

Fino ad oggi, i consumatori che chiedevano modelli di AI per aiutarli a fare acquisti hanno dovuto aprire nuove schede sul browser, navigare su siti concorrenti e riconciliare prezzi obsoleti. Con l'app Klarna Shopping Search in ChatGPT, i consumatori descrivono semplicemente ciò che cercano e istantaneamente visualizzano i risultati con prezzi, disponibilità e offerte aggiornati da diversi commercianti, tutto all'interno della stessa conversazione.

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