Kinaxis nominata un Leader in cinque valutazioni 2026 IDC MarketScapes per la pianificazione delle catene di fornitura a livello mondiale

Kinaxis® Inc. (TSX:KXS) , un leader globale nella pianificazione e orchestrazione della supply chain, oggi ha annunciato di essere stata nominata un Leader in cinque valutazioni dei fornitori 2026 IDC MarketScape per la pianificazione delle catene di fornitura in tutto il mondo. Il riconoscimento comprende il mercato in generale e quattro settori: dei beni discreti, dei processi, dei beni di consumo confezionati e delle scienze della vita, tutti serviti da un'unica piattaforma, Kinaxis Maestro®, la piattaforma dell'azienda assistita dall'AI dedicata all'orchestrazione delle catene di fornitura.
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