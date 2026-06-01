Kinaxis nomina Kristin Russel Direttrice marketing

Kinaxis® Inc. (TSX:KXS) , un leader globale nella pianificazione e orchestrazione end-to-end della catena di fornitura, oggi ha annunciato la nomina di Kristin Russel a Direttrice marketing (CMO). Russel dirigerà l’organizzazione di commercializzazione globale Kinaxis – la strategia di marketing, il posizionamento aziendale e di mercato, il marketing digitale e del brand, le comunicazioni e le iniziative go-to-market.
Russel terrà inoltre uno degli interventi di apertura al Kinexions , discutendo le iniziative concrete che le aziende possono intraprendere per passare dalle decisioni ai risultati in un contesto operativo sempre più complesso.
Executive marketing di lunga esperienza e leader riconosciuta nel settore, Russel vanta una profonda competenza nel creare scalabilità in aziende tecnologiche e sviluppare brand ad alto impatto.
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