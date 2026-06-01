Kinaxis nomina Kristin Russel Direttrice marketing

Kinaxis® Inc. (TSX:KXS) , un leader globale nella pianificazione e orchestrazione end-to-end della catena di fornitura, oggi ha annunciato la nomina di Kristin Russel a Direttrice marketing (CMO). Russel dirigerà l’organizzazione di commercializzazione globale Kinaxis – la strategia di marketing, il posizionamento aziendale e di mercato, il marketing digitale e del brand, le comunicazioni e le iniziative go-to-market.