Kinaxis lancia il Forward Deployed Engineering, per aiutare le aziende a trasformare le decisioni in risultati

Kinaxis® Inc. (TSX:KXS) , leader globale nella pianificazione e orchestrazione della supply chain, oggi ha introdotto il Forward Deployed Engineering (FDE), un nuovo modello di coinvolgimento che nasce per aiutare le imprese a rendere operativa l'AI e a trasformare le decisioni in risultati commerciali quantificabili. FDE riflette la più ampia visione di Kinaxis verso l'orchestrazione delle operazioni, un approccio che coordina segnali, decisioni, azioni e formazione a livello dell'intera organizzazione e a un ritmo talmente rapido da modificare i risultati.