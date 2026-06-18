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Kinaxis annuncia i risultati della votazione all'Assemblea annuale e speciale degli azionisti

Kinaxis ® Inc. (“Kinaxis” o la “Società”) (TSX:KXS), leader globale nella pianificazione e orchestrazione end-to-end della supply chain, ha ricevuto l'approvazione per tutte le risoluzioni presentate agli azionisti all'Assemblea annuale e speciale degli azionisti (l'“Assemblea”), secondo la definizione nella circolare informativa dell'amministrazione della Società del 5 maggio 2026 (la “Circolare”).

1. Elezione degli amministratori

Gli azionisti hanno votato per eleggere tutti gli otto amministratori nominati al consiglio di amministrazione di Kinaxis, che resteranno in carica fino alla fine della prossima assemblea annuale degli azionisti della Società o fino all'elezione o alla nomina dei loro successori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Relazioni con i media
Matt Tatham | Kinaxis
mtatham@kinaxis.com
+1 917.446.7227

Rapporti con gli investitori
Victoria Hyde-Dunn | Kinaxis
vhyde-dunn@kinaxis.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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