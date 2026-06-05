K-Startup Grand Challenge 2026: una piattaforma di lancio a ciclo completo coreana per le startup globali

Il Ministero delle PMI e delle startup (MSS) sudcoreano ha aperto il periodo di presentazione delle candidature alla K-Startup Grand Challenge (KSGC), il principale programma di accelerazione del paese sostenuto dal governo per le startup internazionali che si rivolgono alla Corea e all'Asia. Dal 2016, KSGC ha attirato 21.537 candidati da oltre 100 paesi, affermandosi come uno dei programmi in entrata più noti al mondo.