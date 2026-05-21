Johns Manville annuncia la nomina di John Vasuta come nuovo CEO

Johns Manville (JM), produttore globale di prodotti per l'edilizia e specializzati e una società di Berkshire Hathaway, ha annunciato oggi il pensionamento di Bob Wamboldt e la nomina di John Vasuta al ruolo di Presidente e Chief Executive Officer, a decorrere dal 1º agosto 2026.

John Vasuta will become JM's CEO and President on August 1, 2026.

Vasuta è entrato a far parte di Johns Manville nel 2019 in qualità di Presidente dell'attività di prodotti ingegnerizzati della società. Fa inoltre parte del Consiglio di amministrazione di EJ, un leader globale e produttore privato di prodotti di accesso alle infrastrutture per acqua, fognature, servizi pubblici, drenaggio e telecomunicazioni.

"È un enorme privilegio poter assumere il ruolo di CEO", ha dichiarato Vasuta. "Sono estremamente onorato di continuare a servire i nostri clienti e fornire supporto ai dipendenti che hanno reso possibile il nostro successo con il loro impegno."

Prima di entrare a far parte di JM, John ha rivestito ruoli dirigenziali presso Bridgestone Corp., tra cui quello di Presidente di Firestone Building Products International e di Vicepresidente senior di Global Sales, Marketing & Operations. Ha ottenuto un diploma di laurea in ingegneria e un MBA e un dottorato in giurisprudenza presso l'Università di Akron.

La leadership comprovata, le competenze di settore e le solide relazioni di John con clienti e dipendenti lo rendono la persona ideale per guidare JM in futuro. John continuerà a portare avanti il percorso di 168 anni dell'azienda offrendo esperienze positive e potenti a dipendenti, clienti, proprietari e alle altre parti coinvolte.

"Sono estremamente orgoglioso dei traguardi che abbiamo raggiunto assieme, che rispecchiano il duro lavoro e l'impegno della nostra intera organizzazione", ha affermato Wamboldt. "Mentre mi preparo al pensionamento, ripongo la mia più totale fiducia in John, che saprà guidare l'azienda verso successi ancora maggiori."

Wamboldt è entrato a far parte di Johns Manville nel 2003 e ha guidato successivamente ciascuna delle tre attività dell'azienda: Prodotti ingegnerizzati, Sistemi di copertura e Sistemi di isolamento, prima di essere nominato Presidente e CEO nel 2020.

"Durante il mandato di Bob, l'azienda ha registrato importanti progressi e siamo grati per l'impegno e la professionalità che ha profuso nel ruolo di CEO", ha dichiarato Mary Rhinehart, Presidente di Johns Manville. "Desideriamo congratularci con lui per il meritato traguardo del pensionamento e siamo impazienti di vedere John continuare a sviluppare in futuro le solide basi gettate".

Informazioni su Johns Manville

Johns Manville (JM), una società di Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A, BRK.B), è un produttore e distributore leader di prodotti di altissima qualità per isolamento edile, isolamento meccanico, isolamento industriale, coperture commerciali e isolamento di tetti, nonché di fibre e tessuti non tessuti per applicazioni commerciali, industriali e residenziali. In attività dal 1858, la società con sede a Denver ha registrato vendite annuali di oltre 4 miliardi di dollari e detiene posizioni di leadership in tutti i suoi mercati chiave. JM conta su quasi 8.000 dipendenti ed è operativa in 43 sedi in America del Nord e in Europa. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.jm.com .

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