JEOL: via alle vendite del sistema laser SEM “LazEdge”

JEOL Ltd. (Presidente e CEO: Izumi Oi) ha sviluppato “LazEdge”, un sistema SEM (microscopio elettronico a scansione) dotato di una tecnica di elaborazione laser, dando il via alle vendite il 25 maggio 2026.
Gli strumenti per la preparazione di sezioni trasversali come la tecnologia a fascio ionico focalizzato (tecnica FIB), sono ampiamente utilizzati nei settori delle scienze e della tecnologia negli istituti di ricerca, nelle università e nelle industrie. Recentemente, è aumentata la domanda di un sistema in grado di elaborare grandi aree ad alta velocità, ottenendo alta qualità della superficie elaborata. “LazEdge” è uno strumento che integra il SEM di JEOL con la tecnologia laser proprietaria di Hamamatsu Photonics K.K., e che consente la lavorazione laser all'interno della camera del campione del microscopio elettronico.
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LazEdge Laser SEM system
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