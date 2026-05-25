JEOL: via alle vendite del sistema laser SEM “LazEdge”

JEOL Ltd. (Presidente e CEO: Izumi Oi) ha sviluppato “LazEdge”, un sistema SEM (microscopio elettronico a scansione) dotato di una tecnica di elaborazione laser, dando il via alle vendite il 25 maggio 2026.

Gli strumenti per la preparazione di sezioni trasversali come la tecnologia a fascio ionico focalizzato (tecnica FIB), sono ampiamente utilizzati nei settori delle scienze e della tecnologia negli istituti di ricerca, nelle università e nelle industrie. Recentemente, è aumentata la domanda di un sistema in grado di elaborare grandi aree ad alta velocità, ottenendo alta qualità della superficie elaborata. “LazEdge” è uno strumento che integra il SEM di JEOL con la tecnologia laser proprietaria di Hamamatsu Photonics K.K., e che consente la lavorazione laser all'interno della camera del campione del microscopio elettronico.