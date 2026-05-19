InterSystems IntelliCare è il primo Sistema Informativo Ospedaliero basato nativamente sull’Intelligenza Artificiale a ottenere la certificazione come Dispositivo Medico nell’Unione Europea

InterSystems , leader globale nelle tecnologie per la gestione innovativa dei dati sanitari, ha annunciato oggi che le proprie soluzioni di Sistema Informativo Ospedaliero hanno ottenuto la certificazione come dispositivi medici di Classe IIa ai sensi del Medical Device Regulation (MDR), la normativa europea che disciplina i dispositivi medici nell’Unione Europea (Regolamento UE 2017/745).

Questo riconoscimento rende InterSystems la prima azienda a ottenere nell’Unione Europea la certificazione di Dispositivo Medico Certificato Classe IIa per un Sistema Informativo Ospedaliero completamente integrato e basato sull’intelligenza artificiale.

La certificazione conferma che la soluzione AI-nativa di InterSystems soddisfa i rigorosi standard europei in materia di sicurezza e qualità. Si tratta di un traguardo fondamentale per consentire alle organizzazioni sanitarie di adottare e scalare l’intelligenza artificiale in modo responsabile, rafforzando al tempo stesso la fiducia di professionisti sanitari e autorità regolatorie.

InterSystems ha ottenuto la certificazione MDR per InterSystems IntelliCare ™ , la nuova generazione del Sistema Informativo Ospedaliero con funzionalità di intelligenza artificiale native, e per InterSystems TrakCare ® , già adottato da importanti organizzazioni sanitarie in Italia e a livello globale. Basato sulla consolidata soluzione di TrakCare, InterSystems IntelliCare si distingue perché integra le funzionalità AI direttamente al livello dati della piattaforma, anziché aggiungerle come applicazioni di terze parti.

“Le organizzazioni sanitarie chiedono giustamente che l’intelligenza artificiale non sia soltanto un componente sperimentale aggiuntivo,” ha dichiarato Don Woodlock, Presidente di InterSystems. “Ottenendo la prima certificazione MDR europea per un Sistema Informativo Ospedaliero AI-nativo, stiamo definendo un nuovo standard: l’AI deve essere parte integrante delle applicazioni sanitarie.”

Superando l’approccio frammentato delle tradizionali integrazioni di AI, InterSystems IntelliCare offrirà alle organizzazioni una governance più semplice e ai professionisti sanitari strumenti progettati per ridurre il carico amministrativo e il burnout. La piattaforma fornirà sintesi cliniche del paziente, documentazione medica supportata dall’AI, esperienze conversazionali complete e workflow intelligenti che mantengono sempre un fondamentale controllo da parte degli operatori sanitari (“human-in-the-loop”).

Funzionalità come l’ambient clinical orchestration consentiranno di acquisire e strutturare automaticamente i dati clinici in tempo reale, suggerendo documentazione clinica e ordini da sottoporre all’approvazione del medico. InterSystems IntelliCare si integrerà inoltre perfettamente con le infrastrutture IT sanitarie esistenti, facendo leva sulla lunga esperienza di InterSystems nell’integrazione e nella gestione dei dati.

Informazioni su InterSystems

InterSystems è un’azienda leader nelle tecnologie innovative per la gestione dei dati e offre una piattaforma unificata per applicazioni di nuova generazione in ambito sanitario. Le sue tecnologie consentono alle organizzazioni di integrare e valorizzare enormi quantità di dati provenienti da sistemi diversi e di sviluppare rapidamente applicazioni mission-critical per esigenze ad alta complessità.

Le soluzioni di InterSystems per il settore della sanità includono sistemi informativi ospedalieri, cartelle cliniche e fascicoli sanitari per le organizzazioni che si prendono cura della salute dei pazienti e della popolazione.

Fondata nel 1978, InterSystems si distingue per l’eccellenza del supporto clienti e partner 24×7, premiato a livello internazionale. Società privata con sede centrale a Cambridge, Massachusetts (USA), InterSystems ha 38 uffici in 28 paesi del mondo.

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