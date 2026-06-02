Interactive Brokers integra l'AI nei portafogli dei clienti: la tecnologia agentica fornisce le informazioni, i clienti detengono il controllo

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), broker globale automatizzato, oggi ha annunciato la disponibilità del trading agentico grazie all'integrazione diretta con Claude, tra le principali piattaforme AI a livello mondiale. L'integrazione, disponibile tramite il marketplace di questa piattaforma AI dedicato ai connettori certificati, consente ai clienti di gestire i propri conti e di accedere a oltre 170 mercati internazionali.

"Interactive Brokers da oltre quarant'anni sfrutta la tecnologia per aiutare gli investitori a prendere decisioni più informate e a interagire con i mercati in modo più efficiente", è il commento di Milan Galik, Chief Executive Officer di Interactive Brokers.

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Contatti per Interactive Brokers Group, Inc. Media: Katherine Ewert, media@ibkr.com





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