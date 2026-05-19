Infobip nominata Leader nel 2026 Gartner® Magic Quadrant™ per la Piattaforma di comunicazioni come servizio

Infobip è entusiasta di condividere il fatto che la piattaforma globale di comunicazioni su cloud basata sull'AI Infobip è stata riconosciuta come Leader nel 2026 Gartner Magic Quadrant per la Piattaforma di comunicazioni come servizio. Prossimamente sarà disponibile qui una copia gratuita della relazione completa!

Nell'opinione di Infobip, questo riconoscimento riflette ciò che la società ha realizzato in 20 anni: una piattaforma di comunicazione che rimane incentrata sulle reali esigenze dei clienti e si evolve mentre i mercati cambiano. Infobip ritiene che il riconoscimento in un mercato in rapido movimento non derivi dall'inseguimento delle tendenze, ma da un'attuazione rigorosa e da una chiara visione a lungo termine.