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Infobip, in una ricerca, rivela che le imprese rafforzano le difese basate sull'AI per difendersi dai reati automatizzati, in costante aumento

Una nuova indagine a cura di Infobip , la piattaforma AI di comunicazioni globali orientata al cloud, illustra una sempre maggior diffusione dei sistemi AI di difesa aziendali e antifrode. Con l'analisi di miliardi di interazioni a livello globale, il documento Fraud & Security Report 2026 (Report 2026 su crimini e sicurezza) di Infobip mette in luce un anno di tendenze assai contrastanti: sono stati registrati volumi record di blocchi del traffico criminale, di pari passo con il rapido aumento dei sistemi AI di difesa intelligenti.

Il documento rivela che, a fronte dei truffatori che utilizzano l'AI per diffondere e personalizzare i messaggi dannosi, situazione che ha portato a un'impennata del 77% delle minacce rilevate, le aziende stanno rispondendo in modo adeguato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per ulteriori informazioni:
Marcelo Nahime
Marcelo.Nahime@infobip.com

Bojana Mandić
Bojana.Mandic1@infobip.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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