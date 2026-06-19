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Infobip classificata da Fortune tra le prime 25 aziende più innovative in Europa 2026

La piattaforma globale di comunicazioni su cloud basata sull'AI Infobip è stata classificata da Fortune tra le prime 25 aziende più innovative in Europa 2026, segnando una forte ascesa nella classifica di quest'anno. L'annuncio è stato fatto nell'ambito del VivaTech di Parigi. L'anno scorso, Infobip è entrata nella classifica inaugurale di Fortune al 68° posto. Quest'anno, è salita al 16°!

La lista Most Innovative Companies di Fortune Europe, stilata in collaborazione con l'azienda di ricerca globale Statista, valuta le aziende sulla base di cultura dell'innovazione, sviluppo dei prodotti e miglioramenti dei processi. L'ascesa di Infobip riflette lo slancio sempre più rapido alla base della sua strategia incentrata sull'AI, compreso il lancio di Infobip AgentOS, la sua soluzione AI-native interamente gestita che coordina su larga scala i percorsi cliente autonomi guidati dall'AI.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni, contattare:
Marcelo Nahime
Marcelo.Nahime@infobip.com

Bojana Mandić
Bojana.Mandic1@infobip.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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