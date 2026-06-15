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Incyte annuncia che i nuovi dati positivi presentati all'EHA 2026 hanno mostrato che INCA033989 ha ottenuto risposte cliniche e molecolari rapide, solide e sostenute ed è stato ben tollerato in pazienti con mielofibrosi e trombocitemia essenziale

Incyte (Nasdaq:INCY) oggi ha reso noti i dati clinici provenienti da due studi di fase 1 volti a valutare la sicurezza, la tollerabilità e l'efficacia di INCA033989, un anticorpo monoclonale migliore della categoria, che agisce contro la calreticulina mutante (mutCALR), in pazienti con neoplasmi mieloproliferativi (MPNs) che esprimono la mutCALR.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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