Impartner riconosciuta come leader nel G2 Summer 2026 Enterprise Grid® per la gestione dei rapporti con i partner

Impartner , la principale piattaforma di orchestrazione di ricavi dei partner a livello globale, oggi ha annunciato di essere stata nominata un Leader nel G2 Summer 2026 Enterprise Grid® Report for Partner Relationship Management (PRM). Il riconoscimento sottolinea la solida convalida di Impartner da parte dei clienti e lo slancio continuo dell'azienda tra le organizzazioni aziendali che gestiscono ecosistemi di partner e canali di vendita indiretta su larga scala.

Nel rapporto Estate 2026, Impartner ha guadagnato lo status di Leader grazie alla solida soddisfazione dei clienti e alla sua adozione da parte di organizzazioni che operano su larga scala.

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