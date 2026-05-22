Il sistema di archiviazione aziendale Pascari di Phison premiato con il riconoscimento COMPUTEX Best Choice Golden Award per la sua rivoluzionaria capacità di 245.76 TB

Phison Electronics (8299TT), un leader globale nel settore delle soluzioni di archiviazione e dei controller flash NAND, ha annunciato oggi che la sua soluzione SSD per data center PCIe Gen5 Pascari D206V ha ricevuto il prestigioso premio COMPUTEX Best Choice Golden Award, che desidera premiare la prossima generazione di innovazione nell'archiviazione aziendale ad altissima capacità per l'IA e per le moderne infrastrutture di data center .

Pascari D206V Wins COMPUTEX Best Choice Golden Award in 2026

Il Pascari D206V è stato progettato per rispondere alla crescente sfida industriale di adeguare in modo efficiente la capacità di archiviazione per IA, cloud e carichi di lavoro ad alta intensità di dati senza aumentare la complessità operativa o i costi delle infrastrutture. Offrendo fino a 245.76 TB in un'unica unità SSD PCIe Gen5 U.2, il D206V consente ai clienti hyperscale e aziendali di aumentare notevolmente la densità di archiviazione, riducendo al contempo l'ingombro dei rack, il consumo energetico e i costi operativi complessivi del data center.

"Per noi è un grande onore ricevere il premio COMPUTEX Best Choice Golden Award e desideriamo ringraziare gli organizzatori e la giuria per questo riconoscimento", ha dichiarato K.S. Pua, fondatore e CEO di Phison Electronics. "Poiché le distribuzioni IA e HPC stanno aumentando a livello globale, le organizzazioni si trovano ad affrontare richieste in aumento di infrastrutture di archiviazione in grado di offrire densità, efficienza, affidabilità e prestazioni maggiori. Il Pascari D206V è stato appositamente realizzato per questa nuova era di data center su larga scala per aiutare le organizzazioni ad archiviare di più, espandersi più rapidamente e ottimizzare l'efficienza operativa. Questo premio ribadisce l'impegno di Phison per consentire alle organizzazioni di innovare tramite i loro dati."

Le principali caratteristiche e i vantaggi di Pascari D206V includono:

Densità di archiviazione estremamente elevata: fino a 245.76 TB in un unico disco SSD U.2 che consente alle organizzazioni di consolidare l'infrastruttura e ottimizzare la capacità di storage per rack.

fino a 245.76 TB in un unico disco SSD U.2 che consente alle organizzazioni di consolidare l'infrastruttura e ottimizzare la capacità di storage per rack. Riduzione dei costi OPEX dei data center: un vantaggio di capacità fino a 8:1 rispetto ai tradizionali ambienti di archiviazione a freddo basati su HDD 1 che contribuisce a una riduzione di consumo energetico, fabbisogno di raffreddamento, utilizzo di spazio su rack e costi operativi complessivi.

un vantaggio di capacità fino a 8:1 rispetto ai tradizionali ambienti di archiviazione a freddo basati su HDD che contribuisce a una riduzione di consumo energetico, fabbisogno di raffreddamento, utilizzo di spazio su rack e costi operativi complessivi. Prestazioni Gen5 ottimizzate per la lettura: velocità di lettura sequenziali fino a 14 GB/s e 2.625.000 milioni di IOPS in lettura casuale che accelerano l'accesso a set di dati di intelligenza artificiale e aziendali su larga scala.

velocità di lettura sequenziali fino a 14 GB/s e 2.625.000 milioni di IOPS in lettura casuale che accelerano l'accesso a set di dati di intelligenza artificiale e aziendali su larga scala. Affidabilità e protezione di livello aziendale: le funzionalità includono una connettività a doppia porta, protezione dalla perdita di potenza (PLP), crittografia AES-256, TCG Opal 2.0, gestione NVMe-MI, 128 spazi dei nomi e protezione end-to-end del percorso dati contribuiscono a garantire l'integrità dei dati, la sicurezza e la resilienza del sistema.

le funzionalità includono una connettività a doppia porta, protezione dalla perdita di potenza (PLP), crittografia AES-256, TCG Opal 2.0, gestione NVMe-MI, 128 spazi dei nomi e protezione end-to-end del percorso dati contribuiscono a garantire l'integrità dei dati, la sicurezza e la resilienza del sistema. Compatibilità con OCP: supporta le specifiche SSD NVMe per data center OCP per una distribuzione ottimizzata all'interno di ambienti di calcolo hyperscale e aperti.

supporta le specifiche SSD NVMe per data center OCP per una distribuzione ottimizzata all'interno di ambienti di calcolo hyperscale e aperti. Opzioni di distribuzione flessibili: disponibile in fattore di forma U.2 per una capacità di 245.76 TB e in E1.L, E3.L e E3.S per tutte le altre capacità D206V per ottimizzare la densità, l'efficienza termica e la scalabilità all'interno di architetture di infrastrutture eterogenee.

Per scoprire altre innovazioni, è possibile visitare la presentazione COMPUTEX di Phison, tra cui Pascari D206V e le più recenti innovazioni di archiviazione IA, nella hall 1 TaiNEX, stand M0411a. Per ulteriori informazioni sul Pascari D206V, visitare il sito web di Phison.

Informazioni su Phison Electronics

Phison Electronics è un leader globale nell'ambito delle soluzioni di archiviazione e dei controller flash NAND, che alimenta più di un SSD su cinque di quelli spediti a livello globale. Phison si è trasformata in una società da diversi miliardi di dollari con oltre 4.500 dipendenti, il 70% di cui si dedica e R&S, e titolare di oltre 2.000 brevetti. Le innovazioni dell'azienda includono aiDAPTIV+, una premiata soluzione IA per l'addestramento conveniente di LLM e l'elaborazione delle inferenze in locale, e Pascari, un portafoglio di SSD aziendali ad altissime prestazioni appositamente sviluppati per carichi di lavoro ad alta intensità di dati nei settori dell'intelligenza artificiale, del cloud e dei data center hyperscale.

Phison, il design Phison e il logo Phison sono marchi registrati o marchi di Phison Electronics o delle sue affiliate negli USA e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi titolari. Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. Le immagini mostrate potrebbero differire dai prodotti reali

Disclaimer: molti dei prodotti e delle funzionalità citati sono ancora in fase di sviluppo e saranno resi disponibili non appena saranno completati. Il calendario delle loro uscite dipende dall'andamento dello sviluppo e dal mercato ed è soggetto a modifiche.

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1 Tutti i valori forniti si basano su stime. 1 TB = 1012 byte. Le prestazioni sequenziali si basano sul test FIO su Linux, con blocchi di dati da 128 KB, QD=32 e un solo processo. Le prestazioni casuali si basano sui test FIO su Linux, con lettura casuale di dati da 4 KB, scrittura casuale di dati da 16 KB, QD=128 e 8 processi. La latenza viene misurata con carichi di lavoro casuali basati su FIO su Linux, con dati di 4 KB, QD=1 e 1 processo. Il consumo energetico (valore RMS medio) viene misurato durante le operazioni di lettura/scrittura sequenziale e di lettura/scrittura casuale eseguite da iometer. I risultati relativi al DWPD sono ottenuti in conformità con gli standard JESD219A.

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