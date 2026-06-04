Il rilascio di Onimusha: Way of the Sword è previsto per il 25 settembre 2026!

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) oggi ha annunciato che il rilascio di Onimusha: Way of the Sword , l'ultimo titolo nella serie Onimusha , è previsto per il 25 settembre 2026.

Onimusha: Way of the Sword key art

Onimusha: Way of the Sword , il primo nuovo titolo nella serie in oltre 20 anni, è un gioco di fantasia dark di ispirazione giapponese che vede Miyamoto Musashi nel ruolo del protagonista ed è ambientato in una Kyoto dell'epoca Edo, sconvolta dalle nubi maligne di Malice.

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