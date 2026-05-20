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Il rapporto Visa sulle minacce: mentre si rafforza la sicurezza delle reti, i criminali accelerano il passaggio all'ingegneria sociale basata sull'AI

Visa (NYSE: V), un leader mondiale nei pagamenti digitali, oggi ha pubblicato il suo Spring 2026 Biannual Threats Report , che rivela come le truffe siano diventate la fonte di danni ai consumatori in più rapida crescita, mentre i criminali utilizzano sempre più l'intelligenza artificiale e l'ingegneria sociale per convincere le persone ad autorizzare esse stesse i pagamenti.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260520310045/it/

Il rapporto si basa sull'intelligence raccolta dalla rete globale di Visa e sottolinea un cambiamento fondamentale nello scenario delle truffe: mentre la sicurezza essenziale dei pagamenti continua a rafforzarsi al livello di rete, i criminali stanno spostando i propri sforzi dalle violazioni tecniche dei sistemi allo sfruttamento della fiducia delle persone.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Meg Omecene
momecene@visa.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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