Il rapporto Visa sulle minacce: mentre si rafforza la sicurezza delle reti, i criminali accelerano il passaggio all'ingegneria sociale basata sull'AI

Visa (NYSE: V), un leader mondiale nei pagamenti digitali, oggi ha pubblicato il suo Spring 2026 Biannual Threats Report , che rivela come le truffe siano diventate la fonte di danni ai consumatori in più rapida crescita, mentre i criminali utilizzano sempre più l'intelligenza artificiale e l'ingegneria sociale per convincere le persone ad autorizzare esse stesse i pagamenti.
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Il rapporto si basa sull'intelligence raccolta dalla rete globale di Visa e sottolinea un cambiamento fondamentale nello scenario delle truffe: mentre la sicurezza essenziale dei pagamenti continua a rafforzarsi al livello di rete, i criminali stanno spostando i propri sforzi dalle violazioni tecniche dei sistemi allo sfruttamento della fiducia delle persone.
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Meg Omecene
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