Il rapporto Visa sulle minacce: mentre si rafforza la sicurezza delle reti, i criminali accelerano il passaggio all'ingegneria sociale basata sull'AI

Visa (NYSE: V), un leader mondiale nei pagamenti digitali, oggi ha pubblicato il suo Spring 2026 Biannual Threats Report , che rivela come le truffe siano diventate la fonte di danni ai consumatori in più rapida crescita, mentre i criminali utilizzano sempre più l'intelligenza artificiale e l'ingegneria sociale per convincere le persone ad autorizzare esse stesse i pagamenti.