Il programma "Rise of the Robots" di Mouser esplora considerazioni relative alla progettazione degli umanoidi

Mouser Electronics , Inc., il distributore globale autorizzato con gli ultimi componenti elettronici e i prodotti per l'automazione industriale, oggi ha annunciato l'ultimo episodio della sua serie sulla tecnologia Empowering Innovation Together (EIT), Rise of the Robots , che esplora le tecnologie chiave alla base dei robot umanoidi e il loro potenziale di trasformazione. La serie spiega il progresso di questi robot da semplici macchine a strumenti fondamentali, utilizzati nell'assistenza, nell'automazione industriale, nell'educazione e perfino negli ambienti più impegnativi.

The latest EIT installment explores the engineering design process, system integration challenges, and the role of legacy infrastructure, safety, and ROI in shaping scalable humanoid robot deployment.

Mentre da molto tempo la fantascienza immagina i robot simili agli esseri umani, recenti progressi nella sensoristica, nell'attuazione, nell'intelligenza artificiale, nell'informatica integrata e nei sistemi di alimentazione hanno consentito l'impiego pratico della robotica nel mondo reale in contesti industriali, sanitari e ad alto rischio.

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