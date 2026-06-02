Il primo 'opto-semiconduttore HV' al mondo, targato Seoul Semiconductor, al servizio delle 4 case automobilistiche globali più importanti

Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ: 046890), azienda globale di tecnologia optoelettronica, ha annunciato di aver dato il via alla produzione in serie dei suoi opto-semiconduttori ad alto voltaggio (HV), una novità assoluta a livello mondiale. Questa tecnologia è destinata a quattro dei principali brand automotive mondiali in America, Europa e Asia, con programmi di estensione della fornitura a 10 modelli entro la fine dell'anno.

Confronto: LED 3V convenzionale a confronto con la soluzione 'opto-semiconduttore HV ' 12V di Seoul Semiconductor (immagine: Seoul Semiconductor)

La tecnologia combina chip opto-semiconduttori in scala micrometrica in grado di funzionare a 12 V su singolo chip, rispetto ai LED convenzionali a 3 V, con una tecnologia dei variatori ad alto voltaggio (HV). Ciò consente una riduzione di oltre il 10% del numero di componenti dei variatori utilizzati nei veicoli ibridi ed elettrici e di diminuire al contempo il consumo energetico di circa il 10%, contribuendo alla riduzione dei costi e alla semplificazione dei sistemi elettrici automotive.

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Seoul Semiconductor Co., Ltd.

Jinseop Jung

jjs8732@seoulsemicon.com







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