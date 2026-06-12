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Il franchising ematologico di base di BeOne Medicines guida la prossima era dell'innovazione oncologica delle cellule B all'EHA 2026

BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), società oncologica globale, oggi ha annunciato nuovi dati provenienti dal suo franchising ematologico di base al Congresso 2026 della European Hematology Association (EHA) a Stoccolma. I risultati aggiornati di tacabrutideg (BGB-16673), un potenziale degradatore della tirosina chinasi di Bruton (BTK) best-in-class, ha dimostrato di dare risposte durature nella leucemia linfatica cronica/linfoma linfocitario a piccole cellule (LLC/SLL) pretrattato, recidivante/refrattario (R/R) con attività precoce, osservato anche in pazienti mai trattati in precedenza con inibitori alla BTK.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per gli investitori
Liza Heapes
+1 857-302-5663
ir@beonemed.com

Contatto per i media
Kyle Blankenship
+ 1 667-351-5176
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