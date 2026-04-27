Il 70% dell'IA aziendale non è controllato, comportando un rischio nascosto, costi e ROI più lento

L'intelligenza artificiale viene già utilizzata in tutta la vostra organizzazione, che sia stata formalmente approvata o meno. I dipendenti utilizzano l'IA con o senza il coinvolgimento del reparto IT, alimentando la diffusione della “shadow AI” in tutta l'azienda, creando lacune nella governance e nel controllo.
Non si tratta più solo di una sfida informatica. Per i direttori della sicurezza informatica, questo cambiamento estende la superficie di attacco nei dispositivi, negli endpoints e nei flussi di dati, introducendo un rischio non gestito e aumentando la probabilità di esposizione dei dati sensibili aziendali o del loro accesso senza controlli adeguati.
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