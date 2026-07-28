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Il 16o Sondaggio annuale globale 2026 sui data center di Uptime Institute rivela che sta aumentando rapidamente l'implementazione di rack ad alta densità, mentre gli operatori affrontano pressioni costanti riguardo assunzioni ...

 

Il 16 o Sondaggio annuale globale 2026 sui data center di Uptime Institute rivela che sta aumentando rapidamente l'implementazione di rack ad alta densità, mentre gli operatori affrontano pressioni costanti riguardo assunzioni e retention del personale

 

Uptime Institute oggi ha pubblicato i risultati del suo 16 o Annual Global Data Center Survey (Sondaggio annuale globale sui data center), lo studio più completo del settore delle infrastrutture digitali. I risultati del 2026 rivelano un settore che affronta problemi legati alla carenza di manodopera, aumento delle spese per l'interruzione di servizio, mentre i costi in aumento rimangono una delle principali preoccupazioni per i team di gestione.

Si intensificano la pressione finanziaria e la carenza di risorse:

Mentre i costi elevati continuano a costituire una preoccupazione primaria per i responsabili dei data center, il sondaggio 2026 evidenzia anche preoccupazioni sempre maggiori relative alla previsione delle capacità, alla disponibilità energetica e alle interruzioni delle catene di fornitura.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Brenda South 206-706-4647
bsouth@uptimeinstitute.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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