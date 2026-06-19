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II nuovo Rapporto di sostenibilità di Hologic segna 40 anni di impatto

Hologic, Inc., un leader globale nella salute delle donne, oggi ha pubblicato il suo 2025 Sustainability Report . Il nuovo rapporto coincide con il 40 o anniversario di Hologic e sottolinea come lo scopo di lunga data dell'azienda, rendere possibili vite più sane per le donne ovunque e ogni giorno, continui a promuovere il progresso per i pazienti, le comunità e il pianeta.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260617201390/it/

Hologic 2025 Sustainability Report

Hologic 2025 Sustainability Report

“Abbiamo sempre creduto fortemente che il nostro success come società sia fondamentalmente legato alla nostra capacità e al nostro impegno per aiutare le donne di tutto il mondo a vivere una vita più sana”, ha dichiarato Sharon Vidal, Direttore della sostenibilità di Hologic.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Bridget Perry
Senior Director, Comunicazioni aziendali
(+1) 508.263.8654
bridget.perry@hologic.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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