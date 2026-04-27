IAS presenta IAS Total TV Solutions, per fornire ai marketer la stessa trasparenza 'della TV lineare' anche nel settore della Connected TV

Integral Ad Science (IAS) oggi ha presentato "IAS Total TV", una nuova e completa suite di soluzioni per la Connected TV (CTV) progettata ad hoc per offrire alla TV in streaming una trasparenza simile a quella della tradizionale televisione lineare. IAS Total TV fornisce ai marketer dati aggregati su genere, rating, lingua, spettacoli e programmi provenienti da Disney, NBCUniversal, Paramount e Prime Video, oltre che da diversi publisher che hanno aderito all'iniziativa utilizzando Publica.