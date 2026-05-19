I primi ospiti arrivano al Four Seasons Resort and Residences Red Sea at Shura Island a partire dal 20 maggio, mentre Red Sea Global lancia il primo JV Resort

An aerial view of Four Seasons Resort and Residences at Shura Island, set along the shoreline with clear views of the Red Sea.

Sviluppato in collaborazione con Kingdom Holding Company (KHC), il lancio rappresenta un traguardo comune per entrambe le organizzazioni e segna una nuova fase nel modello di sviluppo di RSG, evidenziando il ruolo sempre maggiore delle collaborazioni istituzionali e del settore privato nell'espansione del settore del turismo di lusso in Arabia Saudita.

“Mentre Four Seasons che si prepara ad accogliere gli ospiti, stiamo ampliando in modo significativo la capacità e l'offerta della destinazione The Red Sea in tempo per uno dei periodi turistici più intensi nel nostro calendario”, ha dichiarato John Pagano, AD del Gruppo presso Red Sea Global.

“Il lancio delle prenotazioni per il primo resort sviluppato come venture nel nostro portafoglio è anche un importante traguardo commerciale per RSG, a dimostrazione del valore delle collaborazioni strategiche e della forza della nostra proposta di investimento e riflette la crescente fiducia del mercato nel settore del turismo dell'Arabia Saudita”.

Il resort da 2,6 miliardi di rial sauditi (SAR) è stato sviluppato attraverso una joint venture al 50% tra RSG e KHC, con un finanziamento del debito di 2 miliardi di SAR (522 milioni di dollari), fornito da Riyad Bank.

Sarmad Zok, AD di Kingdom Hotel Investments, un'azienda controllata di KHC, ha dichiarato: “L'investimento di Kingdom Holding Company nel Four Seasons Resort and Residences Red Sea at Shura Island riflette il nostro impegno continuo a investire capitale a lungo termine nel settore dell'ospitalità e del turismo in linea con Saudi Vision 2030. Assieme a Red Sea Global, questo progetto di grande rilevanza dimostra la solidità della proposta di questa destinazione e la crescente attrattiva internazionale del mercato del turismo di lusso in Arabia Saudita”.

Greg Djerejian, Responsabile degli investimenti del Gruppo e Direttore legale del Gruppo presso Red Sea Global, ha aggiunto: “Il successo della realizzazione di questo resort invia un forte segnale al mercato sulla qualità dell'opportunità emergente nel portafoglio di RSG e sulla nostra capacità di convertire l'interesse degli investitori in asset operativi, rafforzando al contempo la nostra reputazione come sviluppatore che realizza i programmi”.

Four Seasons Resort and Residences Red Sea at Shura Island rappresenta un'oasi serena situata nella remota punta orientale dell'isola, che abbina lusso rigenerativo, servizio attento alle esigenze degli ospiti ed esperienze per tutta la famiglia. Il resort è circondato da acque cristalline su tre lati e comprende 149 stanze e 31 residenze resort totalmente aperte verso l'esterno. Agli ospiti viene offerta una varietà di opzioni gastronomiche, tra cui pasti disponibili tutto il giorno e specialità vegetariane al Sea Green, cucina levantina al Al Forn, cucina italiana servita al fresco allo Spiaggia Restaurant and Pool. Per gli amanti dell'avventura, è disponibile una varietà di sport acquatici, mentre agli ospiti più piccoli sono dedicati programmi curati per bambini e adolescenti.

Il resort opera in linea con i principi del turismo rigenerativo di RSG, alimentato interamente da energia rinnovabile e supportato da sistemi di gestione idrica e dei rifiuti all'avanguardia, progettati per ridurre al minimo l'impatto ambientale, contribuendo al contempo a obiettivi di conservazione a lungo termine.

Questo risultato giunge in un momento in cui RSG amplia l'offerta ricettiva e la capacità di volo al The Red Sea, dopo che i livelli di occupazione hanno raggiunto l'82% negli ultimi 10 giorni del Ramadan, con una domanda che dovrebbe aumentare ulteriormente in vista dell'Eid al-Adha. Per supportare l'aumento della domanda, durante il periodo festivo RSG aggiungerà 32 voli supplementari all'Aeroporto Internazionale del Mar Rosso (RSI).

Attualmente sono undici gli hotel aperti a The Red Sea, mentre altri sei resort dovrebbero aprire su Shura Island nei prossimi mesi.

Informazioni su Red Sea Global

Red Sea Global (RSG - www.redseaglobal.com ) è una società immobiliare integrata verticalmente che gestisce un portafoglio diversificato, che spazia tra turismo, strutture residenziali, esperienze, infrastrutture, trasporti, sanità e servizi. Questo include le destinazioni di lusso dedicate al turismo rigenerativo The Red Sea, che ha iniziato ad accogliere ospiti nel 2023, e AMAALA, la cui tempistica per l’accoglienza dei primi ospiti entro quest’anno rimane confermata.

Nel 2024 è stata aperta una terza destinazione, Thuwal Private Retreat, e RSG si è anche aggiudicata i lavori di ristrutturazione dell’aeroporto di Al Wajh, che prevedono il potenziamento del terminal e dell’infrastruttura preesistente oltre alla costruzione di un nuovo terminal internazionale.

RSG è un’impresa PIF (Public Investment Fund) e rappresenta un pilastro dell’ambizioso obiettivo dell’Arabia Saudita di diversificare la propria economia. Grazie al suo crescente portafoglio di destinazioni, affiliate e unità aziendali, RSG mira a guidare il mondo verso un futuro più sostenibile, mostrando come lo sviluppo responsabile possa sollevare le comunità, dare impulso alle economie e migliorare l’ambiente.

Informazioni sul The Red Sea

The Red Sea è una destinazione all'avanguardia sulla costa occidentale dell'Arabia Saudita, che invita gli ospiti a scoprire un luogo di straordinaria bellezza naturale che si estende su oltre 28.000 km² e un arcipelago di oltre 90 isole incontaminate incorniciate dal deserto e dalle montagne. Aperto dal 2023, The Red Sea accoglie gli ospiti in una collezione in continua espansione di resort di livello mondiale gestiti da marchi alberghieri di fama internazionale e da Red Sea Global. Shura Island, il cuore della destinazione, ha iniziato ad accogliere gli ospiti nel 2025 e attualmente ospita cinque resort aperti, con un totale di 11 resort previsti per l'isola. L'isola dovrebbe essere completamente operativa nel 2026. Le esperienze esclusive includono anche sport acquatici e terrestri adrenalinici, avventure culturali e naturalistiche, offerte dai marchi di attività della destinazione WAMA (sopra l'acqua), Galaxea (sott'acqua) e Akun (nell'entroterra).

Red Sea International Airport (RSI) offre una perfetta esperienza di arrivo, con un design ispirato al deserto, alle oasi e al mare. Entro tre ore di volo per 250 milioni di persone e otto ore per l'85% del resto del mondo, RSI attualmente è collegato con voli da Riyadh, Jeddah, Doha, Milano e Dubai, mentre prossimamente verranno lanciate altre tratte regionali e internazionali.

Sviluppato da Red Sea Global (RSG), sviluppatore multiprogetto che promuove il turismo responsabile e rigenerativo, rafforzando attivamente l'ambiente, la cultura e la comunità circostanti, abbiamo limitato il nostro sviluppo ad accogliere non più di 1 milione di visitatori all'anno in The Red Sea e 500.000 in AMAALA, per proteggere i delicati ecosistemi. La destinazione è alimentata da energia rinnovabile al 100%, finalizzata a un vantaggio di conservazione netto pari al 30% entro il 2040.

Informazioni su Four Seasons Resort and Residences Red Sea at Shura Island

In qualità di leader mondiale nel settore degli hotel di lusso, Four Seasons Hotels and Resorts attualmente gestisce 136 strutture in 47 Paesi. A partire dal 20 maggio 2026, il Four Seasons Resort and Residences Red Sea at Shura Island accetterà prenotazioni, offrendo un'esperienza di vacanza dalla varietà illimitata e il servizio altamente personalizzato e attento alle esigenze degli ospiti che i clienti Four Seasons apprezzano e si aspettano in tutto il mondo. Per maggiori informazioni sul Four Seasons Resort and Residences Red Sea at Shura Island, visitate il nostro sito web all'indirizzo: https://www.fourseasons.com/redseashuraisland/ . Per gli aggiornamenti, visitate la nostra Redazione all'indirizzo: https://press.fourseasons.com/redseashuraisland/ .

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