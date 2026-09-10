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I pagamenti agentici in criptovalute sono aumentati del 500%1 negli ultimi 3 mesi, la conformità delle criptovalute deve diventare anche agentica

Elliptic , il leader globale nel rischio on-chain , oggi ha pubblicato Elliptic Standard: otto principi per governare il rischio agentico on-chain.

Dal 2013, Elliptic si trova all'incrocio dei reati finanziari e della finanza on-chain, un periodo di tempo abbastanza esteso da riconoscere il passaggio alle transazioni agentiche come un punto di inflessione determinante nel rischio dei reati finanziari e per essere il primo a definire il tipo di controllo richiesto.

La finanza on-chain ora sta operando a velocità agentica.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Rachel Matthews
Direttore globale del Marketing e delle Comunicazioni, Elliptic
rachel.matthews@elliptic.co



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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