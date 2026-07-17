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I dati di Incyte verranno evidenziati in quattro rapide presentazioni orali al Congresso 2026 della European Society for Medical Oncology (ESMO) a supporto dell'impegno per migliorare i risultati nei tumori difficili da curare

Incyte (Nasdaq:INCY) oggi ha annunciato che presenterà i dati provenienti da vari programmi nel suo portafoglio oncologico in sei presentazioni al Congresso 2026 della European Society of Medical Oncology (ESMO), che si svolgerà a Madrid dal 23 al 27 ottobre 2026.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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