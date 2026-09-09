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HSCALE si aggiudica un importante contratto strategico con un leader USA nei servizi sul cloud per un campus di data center hyperscale in Spagna

HSCALE, la piattaforma paneuropea di data center hyperscale, oggi ha reso noto un importante accordo di primo piano con un leader globale nei servizi sul cloud relativo alla realizzazione di infrastrutture digitali su larga scala e a performance elevate in un'area metropolitana strategica della penisola iberica.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260909570841/it/

HSCALE's CCO Paul Berry-Selwood

HSCALE's CCO Paul Berry-Selwood

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti con i media
HSCALE; Sabrina Chambonniere, sabrina.c@hscaledc.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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