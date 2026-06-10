Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

Hitachi e Google Cloud ampliano l'alleanza strategica per accelerare l'implementazione concreta dell'IA fisica attraverso FDE e soluzioni avanzate di cybersicurezza

Hitachi, Ltd. (TSE:6501, "Hitachi") oggi ha annunciato l'espansione del suo sodalizio strategico con Google Cloud per aiutare i clienti accelerando l'implementazione concreta di soluzioni di IA fisica e cybersicurezza per fornire protezione contro le minacce generate dall'IA.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Heather Ailara
PR Manager
Hitachi, Ltd
heather@211comms.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...