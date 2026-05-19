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Hitachi annuncia una partnership strategica con Anthropic per rafforzare "Lumada 3.0" grazie all'IA di frontiera

Hitachi, Ltd. (TSE:6501, "Hitachi") ha annunciato oggi una partership strategica con Anthropic PBC ("Anthropic"), leader globale negli ambiti di ricerca sulla sicurezza IA e modelli IA affidabili, per rafforzare ulteriormente il modello aziendale "Lumada 3.0".

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Heather Ailara
PR Manager
Hitachi, Ltd
heather@211comms.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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