Hitachi annuncia una partnership strategica con Anthropic per rafforzare "Lumada 3.0" grazie all'IA di frontiera

Hitachi, Ltd. (TSE:6501, "Hitachi") ha annunciato oggi una partership strategica con Anthropic PBC ("Anthropic"), leader globale negli ambiti di ricerca sulla sicurezza IA e modelli IA affidabili, per rafforzare ulteriormente il modello aziendale "Lumada 3.0".

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