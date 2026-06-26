HeyGen raddoppia l'ARR a 200 milioni di dollari in otto mesi grazie all'ascesa dei video incentrati sull'identità generati dall'AI

HeyGen, la piattaforma di video generati dall'AI e incentrati sull'identità, oggi ha reso noto di aver superato i 200 milioni di dollari in ricavi ricorrenti annuali, raddoppiando la cifra nell'arco di otto mesi. Il traguardo riflette un rapido cambiamento nel modo in cui le persone, le piccole imprese e le aziende adottano i video generati dall'AI: come livello scalabile per la comunicazione umana in varie lingue, formati e audience.
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HeyGen passes $200M in ARR
La comunità di HeyGen oggi comprende oltre 30 milioni di utenti in 196 Paesi e oltre 175 lingue e dialetti, da imprenditori individuali che creano per la prima volta video professionali per i social all'85% delle aziende Fortune 100, che insieme hanno creato più di 118 milioni di video.
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