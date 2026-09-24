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HeadFirst Global diventa Vertage, unendo 11 imprese in un’unica piattaforma di orchestrazione del lavoro

HeadFirst Global, un leader nel settore dell’orchestrazione del lavoro, oggi ha annunciato che diventerà Vertage , mentre sviluppa una piattaforma tecnologica globale in grado di selezionare dinamicamente la giusta combinazione ideale di talenti esperti e agenti IA per offrire alle aziende i risultati operativi di cui queste hanno bisogno.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260923022076/it/

Edzard Overbeek, Group CEO at Vertage

Edzard Overbeek, Group CEO at Vertage

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Alice MacDonald, Direttrice comunicazioni
alice.macdonald@hotwireglobal.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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