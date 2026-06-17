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Happy Holidays S.A. e JTA Investment Holding annunciano un investimento da 65 milioni di euro per il villaggio turistico SARTIMARE in Grecia

Happy Holidays S.A. oggi ha annunciato la firma di un accordo di investimento con JTA Investment Holding, con sede in Qatar, per lo sviluppo del progetto sostenibile SARTIMARE Beach Resort & Spa a Sarti, nella Penisola Calcidica, Grecia.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260616550637/it/

Dr. Amir Ali Salemi Zadeh, CEO of JTA Investment Holding and Georgios Iosifidis, Founder & Owner of HappyHolidays S.A.

Dr. Amir Ali Salemi Zadeh, CEO of JTA Investment Holding and Georgios Iosifidis, Founder & Owner of HappyHolidays S.A.

Ai sensi dell'accordo, JTA Investment Holding investirà 65 milioni di euro nel progetto, che verrà costruito in un'area di circa 120.900 metri quadrati. La costruzione è prevista tra il 2027 e il 2030. Progettato con un forte impegno nei confronti della responsabilità ambientale, SARTIMARE comprenderà strutture ricettive di lusso, residenze e ville esclusive, servizi wellness, spazi commerciali, punti vendita di cibi e bevande e infrastrutture per imbarcazioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Georgios Iosifidis
Fondatore e CEO
Happy Holidays S.A.
Email: info@happyholidayssa.com
Tel.: +30 693 671 7556



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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