Gustave Roussy e One Biosciences si alleano per portare la singola cellula alla pratica clinica per l'oncologia di precisione

Gustave Roussy, il principale centro oncologico europeo, sta unendo le forze con One Biosciences per utilizzare il potenziale all'avanguardia di OneMap TM , la soluzione a singola cellula basata sull'AI che aiuta a potenziare le soluzioni dell'oncologia di precisione. Analizzando campioni anonimi congelati in quattro indicazioni oncologiche, One Biosciences implementerà OneMap TM per generare dati da singole cellule a risoluzione ultra elevata, rivelando la diversità funzionale nascosta di ogni tumore con precisione senza pari.

La Prof. Sophie Postel-Vinay, oncologa presso Gustave Roussy, team leader nella Inserm unit U981 al Gustave Roussy, nonché professore associato presso il University College of London, commenta: “Ho avuto modo di constatare direttamente come l'analisi a singole cellule sia in grado di scoprire meccanismi di resistenza al trattamento in studi retrospettici. Sono molto entusiasta di utilizzare la soluzione OneMap TM in un contesto prospettico, integrata totalmente nel flusso di lavoro clinico, poiché potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella scelta del trattamento più adatto per ogni paziente. Riteniamo che il vantaggio innovativo di OneMap TM sia chiaro: decifrare l'eterogeneità dei tumori a livello di singola cellula, identificando le popolazioni cellulari uniche ed esponendone la funzione consentirà ai clinici di prendere decisioni più informate e intelligenti nel trattamento di pazienti affetti da tumore allo stadio avanzato . ”

Utilizzando algoritmi di AI avanzati, OneMap TM offrirà rapidamente rapporti individualizzati e utili. La missione? Provare che le informazioni in tempo reale possono integrarsi perfettamente nelle revisioni del comitato molecolare sui tumori e infine nelle decisioni terapeutiche dei pazienti

Questo progetto è il prossimo passo ambizioso in una collaborazione consolidata tra One Biosciences e Gustave Roussy, sfruttando l'analisi a singole cellule per prevedere la risposta al trattamento. Segue uno studio iniziale di fattibilità sui campioni retrospettivi, che hanno dimostrato con successo sia l'elaborazione efficace dei campioni che la fornitura di rapporti individuali.

La Dott.ssa Céline Vallot, co-fondatrice e CSO di One Biosciences ha dichiarato: "Questo progetto testimonia il potere rivoluzionario dell'innovazione completa di One Biosciences, dall'introduzione di flussi di lavoro di laboratorio che sbloccano i dati a singole cellule ad alta fedeltà alla nostra piattaforma di bioinformatica basata sull'AI, OneMap TM , che automatizza l'analisi e fornisce informazioni clinicamente utilizzabili direttamente ai medici. Oltre a provarne la fattibilità, il suo successo ha il potenziale di rivoluzionare la diagnostica standard di cura, aprendo la strada all'adozione su vasta scala. Siamo entusiasti di rivelare i risultati e impazienti di condividere questo lavoro con la comunità oncologica. ”

Informazioni su Gustave Roussy

Classificato al primo posto in Francia e in Europa e al sesto nel mondo, Gustave Roussy è un centro di eccellenza globale interamente dedicato ai pazienti oncologici. L'Istituto è una colonna portante del Paris-Saclay Cancer Cluster. Fonte di innovazioni terapeutiche e scoperte diagnostiche, l'Istituto accoglie ogni anno più di 54.000 pazienti, compresi 2.760 bambini e adolescenti, e sviluppa un approccio integrato che abbina la ricerca, le cure e l'insegnamento. Struttura esperta nella cura di rare forme di cancro e di tumori complessi, Gustave Roussy tratta tutti i tipi di cancro in tutte le fasi della vita. Offre ai suoi pazienti cure personalizzate che uniscono innovazione e umanità, tenendo conto sia dell'assistenza che della qualità della vita in termini fisici, psicologici e sociali. Con oltre 4.000 dipendenti in due sedi, Villejuif e Chevilly-Larue, Gustave Roussy riunisce le competenze essenziali per la ricerca oncologica di alto livello: il 40,5% dei pazienti trattati viene incluso in studi clinici. Per saperne di più su Gustave Roussy e seguire le notizie relative all'Istituto: www.gustaveroussy.fr/en , X, Facebook, LinkedIn, Instagram e Bluesky. Contatto per la stampa: Claire Parisel – +33 1 42 11 50 59 – +33 6 17 66 00 26 – claire.parisel@gustaveroussy.fr

Informazioni su One Biosciences

One Biosciences, fondata dalla Dott.ssa Céline Vallot, Curie Institute e Home Biosciences nel 2020, è un'azienda specializzata in soluzioni oncologiche trascrittomiche a singole cellule basate sull'AI che sta introducendo la profilazione trascrittomica di grado clinico dei tumori a singole cellule. Miriamo ad aiutare i clinici a scegliere i trattamenti ottimali per il propri pazienti decodificando l'eterogeneità dei tumori da campioni clinici standard, consentendo al contempo alle aziende farmaceutiche di migliorare i risultati degli studi clinici. One Biosciences intrattiene collaborazioni con il Curie Institute, Gustave Roussy Institute, AP-HP and Memorial Sloan Kettering (New York) ed è sostenuta da Medicen, PSCC e Matwin. La società è finanziata da Bpifrance, Région Ile de France, Francia 2030, Redmile Group, Blast, Galion.exe, Invus, Adamed Technology, Sofinnova Partners, Polytechnique Ventures e Kima Ventures. Per maggiori informazioni, visitare: www.onebiosciences.fr

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