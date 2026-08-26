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Grafana Labs supera il traguardo dei 10.000 clienti mentre l'adozione accelera la crescita all'interno della piattaforma

Grafana Labs, l'azienda dietro al cloud di osservabilità aperta, ha annunciato oggi di aver superato il traguardo dei 10.000 clienti a livello globale e di aver sorpassato i 600 milioni di dollari in ricavi ricorrenti annuali, mentre le organizzazioni adottano uno standard di osservabilità aperta per l'era dell'IA.

I team hanno bisogno dell'IA per comprendere più rapidamente i propri sistemi, in particolare dato che complessità e spese generali rimangono l'aspetto principale di osservabilità citato nel sondaggio sull'osservabilità Grafana Labs' 2026 Observability Survey , un'esigenza dimostrata dall'adozione di Grafana Assistant , l'agente IA sensibile al contesto di Grafana Cloud per l'esplorazione e la risoluzione dei problemi relativi ai dati sull'osservabilità, ora utilizzato da oltre 18.000 organizzazioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per la stampa
press@grafana.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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