GigaDevice entra nel Zephyr® Project, volto a promuovere l’ecosistema globale open-source

GigaDevice , azienda leader nel settore dei semiconduttori specializzata in Flash memory , microcontrollori (MCU) a 32 bit , sensori e prodotti analoghi , è ufficialmente entrata a far parte del Zephyr® Project, uno dei principali sistemi operativi open-source in tempo reale (RTOS) al mondo. Ospitato dalla Linux Foundation®, Zephyr® Project accoglie GigaDevice come Silver Member, rendendo GigaDevice un doppio Silver Member sia di Zephyr® Project che della Linux Foundation. Utilizzando il suo portafoglio completo di MCU GD32, GigaDevice parteciperà attivamente alla comunità Zephyr®, promuovendo una più profonda integrazione tra le sue tecnologie MCU e l’ecosistema RTOS open source globale.
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