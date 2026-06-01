GIGABYTE presenta la propria infrastruttura AI full stack, dai sistemi su scala rack alle implementazioni pratiche, al COMPUTEX 2026

Dopo il lancio di "Future Landing", GIGABYTE Technology, leader globale nel calcolo ad alte prestazioni e nelle infrastrutture AI, dà vita a questa visione al COMPUTEX 2026 tramite una presentazione completa di sistemi, software e implementazioni concrete per illustrare le modalità di realizzazione, implementazione e gestione delle infrastrutture AI su larga scala. Dalle fabbriche AI su scala rack e dai data center modulari fino ai flussi di lavoro dell'AI fisica, dalle applicazioni cliniche dell'AI agli agenti AI on-premise, GIGABYTE dimostra che l'infrastruttura AI dimostra come l'infrastruttura AI stia passando dalla pianificazione alla produzione.
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Un'infrastruttura su scala rack convalidata per le fabbriche AI
Alla base della visione "Future Landing" vi è il portafoglio di infrastrutture AI su scala rack in continua espansione targato GIGABYTE, progettato per le fabbriche AI di prossima generazione .
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