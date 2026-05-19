FurtherAI nomina Tom Bradley a responsabile dell'espansione nel Regno Unito e nella UE

FurtherAI Appoints Tom Bradley to lead UK & EU expansion

FurtherAI collabora già con importanti partner nel Regno Unito e la nomina di Tom consentirà all'azienda di approfondire queste relazioni, di formare un team locale e di rispondere alla domanda in rapida crescita da parte di assicuratori, managing general agent (MGA) e broker nel mercato dei Lloyd's e in tutta la regione.

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