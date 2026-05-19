FurtherAI nomina Tom Bradley a responsabile dell'espansione nel Regno Unito e nella UE

FurtherAI, la piattaforma AI realizzata ad hoc per il mondo assicurativo, oggi ha annunciato di aver scelto Tom Bradley come responsabile delle attività britanniche ed europee. Questa nomina costituisce un momento significativo nell'espansione internazionale di FurtherAI, che punta a consolidare la propria presenza in uno dei mercati assicurativi più importanti a livello mondiale.
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FurtherAI Appoints Tom Bradley to lead UK & EU expansion
FurtherAI collabora già con importanti partner nel Regno Unito e la nomina di Tom consentirà all'azienda di approfondire queste relazioni, di formare un team locale e di rispondere alla domanda in rapida crescita da parte di assicuratori, managing general agent (MGA) e broker nel mercato dei Lloyd's e in tutta la regione.
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