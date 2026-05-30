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frontMIND, lo studio clinico cardine di Incyte ha dimostrato come la combinazione tafasitamab (Monjuvi®/Minjuvi®) sia in grado di prolungare notevolmente la sopravvivenza libera da progressione, riducendo il rischio di progressione della malattia...

 

frontMIND, lo studio clinico cardine di Incyte ha dimostrato come la combinazione tafasitamab (Monjuvi ® /Minjuvi ® ) sia in grado di prolungare notevolmente la sopravvivenza libera da progressione, riducendo il rischio di progressione della malattia o di decesso del 25% in pazienti affetti da DLBCL ad alto rischio precedentemente non trattato

Incyte (Nasdaq:INCY) ha annunciato oggi i risultati positivi ottenuti dallo studio clinico cardine di Fase 3 frontMIND che valuta l'efficacia e la sicurezza di tafasitamab (Monjuvi ® /Minjuvi ® ), un anticorpo monoclonale citolitico umanizzato modificato a livello dell'Fc e diretto contro il CD19, e di lenalidomide aggiunta al regime R-CHOP (rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina e prednisone; Tafa-Len-R-CHOP) rispetto al solo R-CHOP come trattamento di prima linea per adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) o linfoma a cellule B di alto grado (HGBL) non trattato in precedenza.

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