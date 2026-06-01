Fortegra completa l'acquisizione da parte di DB Insurance

The Fortegra Group, Inc. ("Fortegra"), compagnia globale di assicurazioni specializzate, oggi ha annunciato il completamento della sua acquisizione da parte di DB Insurance Co., Ltd. ("DB"), uno dei principali assicuratori del ramo danni in Corea. L'operazione, annunciata il 26 settembre 2025, ha ricevuto tutte le approvazioni normative e degli azionisti.

Fortegra opererà in maniera indipendente, mantenendo il suo team dirigente esistente, i rapporti di distribuzione e la disciplina di sottoscrizione. Gli agenti, i partner di distribuzione e i clienti continueranno a ricevere l'eccellenza del servizio che ha definito l'esperienza Fortegra.

Richard Kahlbaugh, Presidente e CEO di Fortegra, ha dichiarato: "Tutte le aziende prima o poi cambiano proprietari. È la natura del commercio. La chiusura di questa acquisizione è un punto di partenza. Nell'ambito di DB Insurance, Fortegra è posizionata per ampliare geograficamente la nostra attività, migliorare le nostre capacità e approfondire la nostra presenza sul mercato negli Stati Uniti, in Europa, nel Regno Unito e in Asia. Insieme, DB Insurance e Fortegra intendono realizzare un leader riconosciuto nel mercato globale delle assicurazioni specializzate".

Informazioni su Fortegra

Da oltre 45 anni Fortegra, tramite le sue controllate, propone soluzioni di gestione del rischio che aiutano persone e imprese a centrare il successo in un contesto di incertezza. Siamo una compagnia assicurativa multinazionale specializzata, con controllate nel campo assicurativo che vantano un rating di solidità finanziaria AM Best pari ad A- (Eccellente) e una categoria di dimensione finanziaria, sempre AM Best, pari a 'X'. Proponiamo una linea diversificata di prodotti assicurativi e di soluzioni di garanzia, sia per il mercato di competenza, sia per il comparto di eccesso e surplus. Per maggiori informazioni visitare il sito web: www.fortegra.com .

Informazioni su DB Insurance

Da oltre sessant'anni, DB Insurance Co., Ltd. costruisce una forte base come uno dei principali assicuratori coreani, proteggendo persone e aziende, promuovendo al contempo il progresso del settore assicurativo del Paese. Fondata nel 1962 come prima compagnia di assicurazioni auto pubblica del Paese, la società ha adottato il nome DB Insurance nel 2017 per rappresentare la sua visione di diventare un gruppo assicurativo globale. Con un rating di solidità finanziaria AM Best pari ad A+ (Superiore), una categoria di dimensione finanziaria, sempre AM Best, pari a 'XV' e un rating S&P pari a A+ (Stabile), DB Insurance offre un portafoglio completo di assicurazioni generali, a lungo termine e automobilistiche, assieme a un'ampia gamma di servizi finanziari attraverso le sue controllate nel ramo vita, titoli, servizi bancari di risparmio e della gestione patrimoniale. Per maggiori informazioni: www.idbins.com .

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Vijaya Singh

vsingh@fortegra.com

Katie Butler

Katie@Aartrijk.com





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