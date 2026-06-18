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FlexGen lancia le attività internazionali, offrendo software e servizi per soddisfare la domanda di accumulo di energia in Europa

FlexGen Power Systems, LLC. ("FlexGen"), un fornitore leader di soluzioni di accumulo di energia e software di gestione dell'energia, ha annunciato oggi che continua l'espansione della propria attività portando la sua presenza in Europa per aumentare la capacità di accumulo di energia su reti locali, aumentando l'affidabilità e l'economicità dell'energia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Informazioni per i media: flexgen@ink-co.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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