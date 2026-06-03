Fi amplia la presenza internazionale a 38 Paesi di tutto il mondo

Fi, il leader nella tecnologia smart per gli animali domestici, oggi ha annunciato un'importante espansione internazionale, che porta i suoi dispositivi GPS indossabili per animali domestici, basati sull'intelligenza artificiale e la sua rete di connettività a 38 Paesi in Nord America e in Europa.

I dispositivi Fi sono ora disponibili all'acquisto in 29 mercati, compresi i Paesi recentemente aggiunti, ossia Finlandia, Svezia, Danimarca, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia e Lettonia. Grazie alla rete di connettività internazionale di Fi, i clienti. possono utilizzare Fi in Svizzera, Norvegia, Liechtenstein, Islanda e Turchia, portando la presenza della copertura totale di Fi in 38 Paesi.