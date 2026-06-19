Fenchurch Advisory Partners si unisce a Broadhaven Capital Partners, creando la preminente banca internazionale per investimenti nel settore dei servizi finanziari

Fenchurch Advisory Partners ha siglato un accordo definitivo per fondersi con Broadhaven Capital Partners, una delle principali società indipendenti di consulenza nei settori delle tecnologie e dei servizi finanziari nel Nord America.
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Fenchurch è una delle più stimate società di consulenza nel campo dell'investment banking operanti esclusivamente nel settore dei servizi finanziari. Con sedi a Londra, New York e Parigi, Fenchurch offre una consulenza indipendente e autorevole ad aziende e sponsor finanziari nei comparti assicurativo, della gestione patrimoniale e del risparmio, bancario e specialty finance. Nel 2025 Fenchurch ha fornito consulenza su 27 operazioni, collocandosi come consulente principale nel settore dei servizi finanziari nel Regno Unito e in Europa.
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