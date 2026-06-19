Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

Fenchurch Advisory Partners si unisce a Broadhaven Capital Partners, creando la preminente banca internazionale per investimenti nel settore dei servizi finanziari

Fenchurch Advisory Partners ha siglato un accordo definitivo per fondersi con Broadhaven Capital Partners, una delle principali società indipendenti di consulenza nei settori delle tecnologie e dei servizi finanziari nel Nord America.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260616027422/it/

Fenchurch è una delle più stimate società di consulenza nel campo dell'investment banking operanti esclusivamente nel settore dei servizi finanziari. Con sedi a Londra, New York e Parigi, Fenchurch offre una consulenza indipendente e autorevole ad aziende e sponsor finanziari nei comparti assicurativo, della gestione patrimoniale e del risparmio, bancario e specialty finance. Nel 2025 Fenchurch ha fornito consulenza su 27 operazioni, collocandosi come consulente principale nel settore dei servizi finanziari nel Regno Unito e in Europa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referenti per la stampa
Felix Meston, Seven Dials City, felix@sevendialscity.com / +44 7841518337
William Clutterbuck, H/Advisors, william.clutterbuck@h-advisors.global / +44 7785292617
Rachel Cohen, H/Advisors, rachel.cohen@h-advisors.global / +44 7557178196



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...