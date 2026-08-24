Fasset valutata 1 miliardo di dollari mentre SBI Group guida un finanziamento di Serie C da 68 milioni di dollari per scalare il neobanking in stablecoin potenziato dall'AI

Fasset , la piattaforma di neobanking in stablecoin potenziata dall'AI, oggi ha annunciato la raccolta di 68 milioni di dollari in un round di Serie C raggiungendo una valutazione di 1 miliardo di dollari.
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Mohammad Raafi Hossain, Co-Founder and CEO, Fasset
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