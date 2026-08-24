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Fasset valutata 1 miliardo di dollari mentre SBI Group guida un finanziamento di Serie C da 68 milioni di dollari per scalare il neobanking in stablecoin potenziato dall'AI

Fasset , la piattaforma di neobanking in stablecoin potenziata dall'AI, oggi ha annunciato la raccolta di 68 milioni di dollari in un round di Serie C raggiungendo una valutazione di 1 miliardo di dollari.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260823886334/it/

Mohammad Raafi Hossain, Co-Founder and CEO, Fasset

Mohammad Raafi Hossain, Co-Founder and CEO, Fasset

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

fasset@wachsman.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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